Москвичам пообещали повторение столетнего рекорда

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что тепло в ближайшие дни приблизится к историческому рекорду, поставленному более 100 лет назад.

«В ближайшие дни температура будет находиться в районе +15...+20 °С. В пятницу ожидается фронтальный раздел и высока вероятность дождя. Температура немного понизится — +15...+18 °С», — рассказал он.

Самые хорошие, солнечные и тёплые дни ожидаются в ближайшие выходные, отметил специалист.

«В эти дни воздух может прогреться до +22 °С. Это на грани суточных рекордов для этих дней, которым уже более 100 лет. Они были поставлены в 1921 году», — заметил Шувалов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о предстоящем похолодании в Москве на следующей неделе.