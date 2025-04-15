Музеи Москвы подготовили десятки выставок к 80-летию Победы

Музеи Москвы откроют в апреле свыше 50 экспозиций в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 15 апреля, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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— Все выставки посвятят мужеству и стойкости защитников страны — военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы, — отметила заммэра.

По словам Сергуниной, в галерее «Богородское» уже открылась выставка о разных сторонах жизни в 1940-е годы, затронувшая как боевые действия, так и трудовые будни в тылу. Кроме того, с 22 апреля экскурсоводы музея Николая Островского расскажут всем желающим об партизанском отряде, названном в честь писателя.

Крупная выставка также откроется 25 апреля на территории парка «Зарядье», где жители и гости города увидят оплавленные кирпичи Брестской крепости и оружие Героя Советского Союза Михаила Егорова, который водрузил Знамя Победы на крышу Рейхстага.

Уже в конце апреля — начале мая на городских улицах будет запущен масштабный проект, который объединит свыше 500 фотографий, архивных документов и репродукций картин. Площадками также выступят скверы и бульвары.

Сергунина пригласила молодежь посетить серию бесплатных экскурсий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.