Собянин: в пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты для входа до 2 часов ночи

Московский метрополитен на Пасху изменит режим работы. В ночь с 19 на 20 апреля станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для пассажиров до 02:00.

© Mos.ru

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами — на станциях “Кропоткинская” и “Бауманская” — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров», — написал Мэр Москвы.

Пассажиры могут воспользоваться более чем 150 маршрутами наземного транспорта до 03:30. В обычном режиме будет работать 18 регулярных ночных маршрутов.

В праздничные дни — на Пасху, Красную горку и Радоницу — ГУП «Мосгортранс» организует бесплатные маршруты к крупнейшим кладбищам столицы.

Полный список маршрутов опубликован на сайте.