Температура воздуха в столице на этой неделе будет аномально высокой и может приблизиться к историческим рекордам.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого, но я бы сказал, что температура будет близка к рекордным значениям, а значит — экстремальное тепло», — приводит агентство слова Вильфанда.

Назван срок окончания летней погоды в Москве

По его словам, уже к середине недели в столичный регион придёт тёплый воздух со Средиземного моря. В результате температура достигнет уровня, характерного для июня, — +20...+25 °С.

Ранее в исследовании аналитиков Rambler&Co, которое имеется в распоряжении RT, заявили, что почти половина россиян считает метеозависимость реальной болезнью.