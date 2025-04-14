В «Царицыно» откроется выставка к 250-летию основания усадьбы

К 250-летию с момента основания усадьбы «Царицыно» в Большом дворце 22 апреля откроется масштабная выставка, посвященная одному году жизни императрицы Екатерины II, который она провела в Москве.

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Выставка организована по принципу дневника: от торжественного въезда в город через четыре Триумфальных арки и народных гуляний на Ходынке в честь мира с Османской империей до вечернего ритуала игры в карты и периода отношений с преданным фаворитом и тайным мужем Григорием Потемкиным. В том году Екатерина II встречалась с послом Турции, провела Губернскую реформу и приобрела имение на юге Подмосковья. Переименовав Черную Грязь в Царицыно, новая владелица озаботилась строительством архитектурного ансамбля, в котором она и архитектор В.И. Баженов намеревались запечатлеть память о триумфальном 1775 годе.

1775 год показан в девяти тематических разделах, включающих 640 подлинных предметов из 26 музейных собраний и частных коллекций страны, а также трех государственных архивов. Среди документов, представленных публике впервые — указ о переименовании Черной Грязи в Царицыно.

— Для нас было важно связать историю Царицына с историей Москвы и России. Так родился проект о самом долгом пребывании Екатерины II в Москве. Этот период объединяет важнейшие события: победу в Русско-турецкой войне, реформы, визиты в города и усадьбы по пути из Петербурга в Москву. В 1775 году Екатерина преодолела тысячи верст, встречалась с важными людьми и принимала решения, которые определили будущее страны. Все это будет представлено на выставке в архивных документах, предметах быта, портретах, картинах, гравюрах и мемориальных вещах, — рассказала генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Выставка «1775. Триумф Екатерины II» — совместный проект музея-заповедника Царицыно и Музея архитектуры имени Щусева, часть масштабной культурно-просветительской программы, приуроченной к 250-летию основания усадьбы в Царицыне.

Выставка будет работать до 17 августа.