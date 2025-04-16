Собянин сообщил о планах капитального ремонта многоквартирных домов в этом году

На заседании Президиума Правительства Москвы был рассмотрен вопрос реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в столице. По итогам обсуждения вопроса Сергей Собянин утвердил планы капремонта на 2025 год и ближайшую перспективу.

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В своем докладе заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с 2015 по 2024 год в рамках программы были проведены работы в более 14,5 тысячи домов, в которых проживают свыше 3,8 миллиона москвичей. В 2025 году планируется провести работы еще в 2428 домах.

Для дальнейшего повышения эффективности работ с этого года проводится переход на централизованные закупки материалов и оборудования с последующим предоставлением подрядным организациям (радиаторы и конвекторы, полотенцесушители, краска для выполнения работ по ремонту фасада, мусоропроводы).

Оператор программы выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Он контролирует объем, качество и сроки выполняемых работ, передает официальный сайт мэра столицы.

Ранее Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. По словам главы города, в московском комплексе городского хозяйства трудятся свыше 600 тысяч профильных экспертов, которые обеспечивают безопасность дорог, уют скверов и тепло в домах.