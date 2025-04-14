Похолодание в Москве начнется на следующей неделе

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о предстоящем похолодании в Москве на следующей неделе.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что с понедельника, 21 апреля, температурный фон начнёт меняться и вновь приблизится к климатической норме, которая в настоящее время превышена на 7 — 8 градусов.

«Поэтому нужно воспользоваться хорошей погодой и тёплыми днями, — сказала Позднякова.

В свою очередь, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что текущая неделя будет солнечной с нарастанием дневной температуры до +20...+23 °С.

«И ночные температуры, первая половина недели — +5...+7 °С. Вторая половина недели — +8...+ 12 °С», — добавил специалист.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на ближайшую неделю.