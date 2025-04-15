Московская неделя предпринимательства пройдет с 22 мая по 1 июня

Московская неделя предпринимательства пройдет на различных городских площадках, включая Болотную площадь, «Лужники» и «Сколково». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Для участников подготовили пять тематических направлений: бизнес, инновационные разработки, творческие индустрии, товары для детей и индустрия красоты.

В программе ключевые мероприятия: празднование Дня российского предпринимательства (25 и 26 мая), форум «Бизнес глазами детей» (27 мая), форум, посвященный франчайзингу (28 мая), конференция Startup Village (29 и 30 мая) и фестиваль Positive Hack Days Fest (22-24 мая).