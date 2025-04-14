Москвичей призвали не подкармливать уток

Москвичей призвали перестать подкармливать уток. Из-за этого их потомство может оказаться под угрозой, сообщили 14 апреля в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

© Парламентская газета

Специалисты подчеркивают, что подкормку птиц нужно прекращать с приходом стабильных плюсовых температур.

«Излишний уход может навредить как самим пернатым, так и их будущему выводку», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что несвоевременная подкормка приводит к утрате естественных инстинктов животных, и они становятся зависимыми от человека. Так они могут ошибочно выбрать место для гнезда, где не окажется видоспецифичного корма для выкармливания птенцов. Это чревато возможными болезнями и даже гибелью утят, указали в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Москву и Санкт-Петербург на этой неделе придет долгожданная весна. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, снегопады отступят, и воздух в Москве прогреется аж до +22 градусов по Цельсию.