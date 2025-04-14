В Москве построят трамвайную линию от трех вокзалов к "Чистым прудам"

В Москве началось строительство трамвайной линии, которая должна будет соединить Комсомольскую площадь и станцию метро «Чистые пруды». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

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«В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к станции метро «Чистые пруды», — рассказал Бирюков.

По его словам, первоначально протяженность маршрута составит около 2 км, но в будущем она может также соединить восток города с югом и центром. Помимо прочего, в ходе возведения линии рабочие переложат часть коммуникаций и проложат канализацию протяженностью порядка 85 км. Работы будут идти на нескольких улицах, включая проспект Академика Сахарова.

В марте сообщалось, что в Санкт-Петербурге активно проектируют объекты улично-дорожной сети, необходимые для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Москву. Работы на центральном участке трассы в черте города стартуют, когда в 2025 году будет получено получения положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».