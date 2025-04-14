Жителей столицы призвали не подкармливать вальяжных московских уток

Москвичам не стоит подкармливать уток, поскольку как они сами, так и их потомство может оказаться под угрозой. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как пояснили в ведомстве, подкормку птиц необходимо прекращать, когда в городе устанавливается стабильная плюсовая температура.

"Все начинается с балования уток в парках. Прохожие во время прогулок в чрезмерных количествах подсыпают корм уткам, думая, что помогают животным выжить в городской среде", – рассказали в Депприроды.

Однако в действительности это приводит к потере естественных инстинктов животных, что, в свою очередь, влечет зависимость уток от человека. Более того, из-за легкодоступного пропитания птицы могут ошибочно выбрать место гнезда, рядом с которым не окажется корма, подходящего птенцам.

В результате из-за нехватки полезных веществ маленькие утята в лучшем случае отделаются болезнями, в худшем – скончаются, добавили в ведомстве.

При этом под опасностью также остаются и вернувшиеся с зимовки птицы. Им необходимо научиться самостоятельно находить себе пропитание в естественной среде обитания, чтобы благополучно перенести миграционный полет в следующем сезоне.

"Природные корма обеспечивают уток всеми необходимыми питательными веществами гораздо лучше, чем угощения от людей. Игнорируя и подавляя инстинкты диких животных, им фактически "обрезают крылья", – заключили в ведомстве.

Вместе с тем на природных территориях Москвы возникло нашествие свиристелей. Стаи этих птиц были зафиксированы в городе дважды за последние семь дней. В частности, около 40 особей были замечены в природно-историческом парке "Останкино", а затем более 60 – в парке 850-летия Москвы.

Кроме того, в ТиНАО был впервые замечен малый, или тундровый, лебедь из Красной книги России. Этот вид птиц является самым миниатюрным среди своих сородичей. Он примерно в полтора раза меньше лебедя-шипуна, которого можно увидеть в столичных парковых водоемах.