В Москве откроется выставка «Зеркала души»

20 апреля в парке Красная Пресня стартует интерактивная выставка под названием «Зеркала души».

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На выставке будут представлены пять уникальных зеркал, каждое из которых посвящено важной теме: любовь, свобода, творчество, гармония и внутренний ребенок. Каждое зеркало будет не просто декорированным объектом, но и пространством для саморефлексии. Пять базовых состояний которые наполняют человека для достижения внутренней гармонии и реализации своего счастья.

Для посетителей подготовлены тематические мастер-классы, которые позволят углубиться в каждую из тем. Участники смогут получить новые знания и навыки, общаясь с экспертами и творческими личностями. В рамках выставки будет действовать программа с аниматорами и музыкантами.

Часы работы выставки с 10:00 до 18:00.