Собянин открыл новый корпус школы во Внукове

Сегодня на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы открылся новый корпус школы номер 1788 во Внукове. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин.

Трёхэтажное здание построено по индивидуальному проекту и рассчитано на тысячу учеников. В нём расположены универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы для практических занятий, IT-полигон и многофункциональный зал для мероприятий. Также есть библиотека с медиатекой, творческая мастерская, музыкальные и танцевальные классы.