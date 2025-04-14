В Москве снова можно арендовать самокаты

Городской сервис по прокату самокатов и велосипедов вновь начал работу после вынужденного перерыва, связанного с наступлением холодов. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Как уточняется, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что после внезапной «зимы» в городе вновь наблюдается хорошая погода. В этой связи «самокаты и велосипеды сняли с паузы - они снова доступны для поездок»

Сообщается, что для аренды самоката в Москве теперь необходимо пройти верификацию через Mos ID. Как уточняется, благодаря этому можно будет не допускать к аренде детей и подростков, не достигших 18 лет, а также быстрее выявлять нарушителей ПДД.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что на одной из оживленных дорог Москвы заметили самокатчика, который ехал со скоростью 100 км/ч. На кадрах мужчина в шлеме и наколенниках уверенно едет по трассе на СИМ (средство индивидуальной мобильности) в потоке автомобилей. Также отчетливо виден спидометр, который показывает в момент съемки порядка 100 км/ч.