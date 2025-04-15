Жители 30 старых домов в Кузьминках переехали в современные жилые комплексы

В районе уже передали для переселения горожан 16 современных жилых комплексов.

Жители 30 старых домов в районе Кузьминки переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

После расселения старые дома демонтируют. На освободившихся площадках строят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой.

«Переселение по программе реновации в районе Кузьминки началось в 2018 году, когда под заселение был передан первый жилой комплекс на Волгоградском проспекте. Сегодня количество таких ЖК достигло 16, в них суммарно оборудовано 2,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В новые квартиры в Кузьминках переехали жители 30 полностью расселенных домов. Всего в районе предстоит расселить 287 домов, новое жилье получат свыше 64 тысяч москвичей», — отметил Владислав Овчинский.

Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют нежилыми. Там откроются объекты социально-бытового назначения — аптеки, частные медицинские клиники, досуговые и обучающие центры для детей, салоны красоты, пункты выдачи заказов и магазины.

Территорию возле жилых благоустраивают: там проводят комплексное озеленение, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, а также устанавливают камеры видеонаблюдения и уличные светильники.

Ранее Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».