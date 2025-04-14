В небе над Москвой заметили большую букву V

В небе над Москвой и Подмосковье заметили большую букву V, сообщает Telegram-канал Baza.

© Лента.ру

Скорее всего, это инверсионные следы от самолетов. При этом канал отмечает, что некоторые пользователи в соцсети приняли букву за «химтрейлы».

«Понятие из теории заговоров, согласно которым правительство тайно распыляет с пассажирских самолетов некие "химикаты"; считается, что опознать такие самолеты можно по необычным конденсационным следам», — говорится в публикации.

Редкое астрономическое явление увидят жители российского региона

В марте россияне заметили в небе над Антропово в Костромской области «таинственные спирали». Комментаторы отметили, что, по предварительным данным, это явление связано с запуском ракеты Falcon 9 компании SpaceX, который состоялся с мыса Канаверал во Флориде.