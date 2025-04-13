В парке «Сокольники» обновили пространство у Золотого пруда

В парке «Сокольники» в Москве обновили пространство у Золотого пруда и бывшей насосной станции.

Об этом сообщает mos.ru.

В частности, обустроена единая рекреационная зона, создана всесезонная площадка для различных мероприятий.

«Важно было сделать эту часть территории доступной и безопасной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха, обеспечить максимальную сохранность существующего растительного покрова и предотвратить его дальнейшее вытаптывание», — заявил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Владимир Алябьев.

Общая площадь единой рекреационной зоны из настилов достигает почти 4 тыс. кв. м. Конструкция установлена на свайном основании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году на западе столицы планируется благоустроить ещё два общественных пространства.