Тишковец спрогнозировал «метеорологическое чудо» в Москве на Пасху

В столице снег выпал 6 апреля. Прогнозируется, что к 15 апреля он полностью растает в Москве, а на другой день – в Московской области.

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В Южной и Центральной России на следующей неделе прогнозируется сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет повышаться, рассказал Тишковец.

На Пасху, 20 апреля, москвичей и жителей Центральной России ждет метеорологическое чудо: летняя ночь. Днем будет 20, ночью – 9-12 градусов тепла.