Собянин: На западе Москвы появится новое общественно-деловое пространство

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На западе столицы появится новое общественно-деловое пространство. Об этом в воскресенье, 13 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Подписали постановление о комплексном развитии территории на улице Неверовского, в районе Дорогомилово, — рассказал глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент на участке площадью 1,21 гектара находятся склады и устаревшие объекты. На этом месте разместят офисы, спортивные и медицинские центры, кафе и отделения банков. Кроме того, будет обеспечено 1,6 тысячи рабочих мест.

Собянин отметил, что планируется благоустройство территории и обновление улично-дорожной сети поблизости от метро «Парк Победы».

Мэр напомнил, что по программе комплексного развития территорий уже реализуются 113 проектов. Это более 28,2 миллиона квадратных метров современной недвижимости и свыше 334 тысяч рабочих мест.

В районе Нагатино-Садовники реорганизуют участки по программе комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения размещен на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.