Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Снежный покров в Москве растает через 48 часов из-за грядущего аномального тепла. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В телеграм-канале синоптик отметил, что на предстоящей неделе москвичи попрощаются с последними сугробами.

«В связи с грядущим аномальным теплом снежный покров в Москве через 48 часов растает, а в среду исчезнет и в Подмосковье. И по всей видимости, до следующей зимы…» — написал Тишковец.

По его словам, хотя в столичном регионе в минувшую ночь прошел снег, снежный покров продолжает таять. На метеостанции ВДНХ его высота за сутки уменьшилась с 4 до 2 см. В Тушино высота снега 2 см, на Балчуге — 0 см, близ МГУ — 5 см.

На юге Подмосковья (Коломна) 1 см, на северо-западе (Волоколамск) — 13 см, на западе (Можайск) — 2 см, на востоке (Павловский Посад) — 10 см.

Накануне синоптики сообщили, что новая волна похолодания придет в центр европейской части России в конце апреля.