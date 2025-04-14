Жителям Москвы рассказали о погоде на Пасху

Температура в Москве и области на этой неделе поднимется до 20 градусов. Такая погода соответствует значениям второй половины мая. Благодаря высокому давлению в российской столице будет малооблачно и солнечно, передает «Интерфакс со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, понедельник является переходным днем. 14 апреля начнет повышаться давление с юга будет перемещаться антициклон.

Начиная со вторника, температура в Москве будет выше нормы. Во вторник и среду ночью ожидается около плюс пяти градусов, а днем плюс 13 плюс 19. В четверг и пятницу воздух может прогреться до плюс 20 градусов.

На Пасху также ожидается солнечная и малооблачная погода. Днем температура будет держаться в диапазоне от плюс 12 до плюс 18 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что на Китай обрушился самый мощный за последние 50 лет ураган. Порывы ветра достигают 150 километров в час. Он опрокидывает деревья, выбивает окна, рвет линии электропередачи. В засушливых районах непогода сопровождается пылевыми вихрями, а на севере снежными бурями.