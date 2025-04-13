Собянин рассказал, как школьникам и студентам попасть в арктическую экспедицию

В Москве начался отбор школьников и студентов колледжей для участия в Большой арктической экспедиции. Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Экспедиция пройдет в конце июля — начале августа и продлится около двух недель.

Как рассказал Сергей Собянин, группа из 14 школьников 9–11-х классов и студентов колледжей отправится на самую северную точку Евразии — мыс Челюскин.

Участники экспедиции благоустроят территорию мемориального кладбища летчиков и зимовщиков, а также займутся научным волонтерством. Они будут изучать арктические мхи и лишайники, а также флору и фауну моря Лаптевых.

В отряд войдут ребята, успешно прошедшие отбор. Сначала им предстоит выполнить Арктический диктант, ответив на 30 вопросов о Крайнем Севере. Затем они примут участие в приключенческой игре «Герои Арктики», после чего проверят свои туристские и экспедиционные знания и навыки. Завершающим испытанием станут учебно-тренировочные сборы на Большой Валдайской тропе — пешем маршруте протяженностью около 59 километров.

— В этом году Большую арктическую экспедицию проведут в пятый раз — она посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне, — заключил глава столицы в своем Telegram-канале.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что школьники и студенты столичных колледжей совершили почти 300 походов.