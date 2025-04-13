Москвичей предупредили о штрафах от 3,5 тысячи рублей за повреждение вербы

Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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"Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3,5 тысячи рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", - напомнил собеседник агентства.

Православные христиане встречают один из 12 главных церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье, которое наступает за неделю до Пасхи. Этот день в числе важнейших событий последних дней земной жизни Спасителя. В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.

Православные верующие приносят в дом освященные пушистые веточки вербы как символ весны, обновления и внутреннего пробуждения. Подробнее об истории, смыслах и традициях Вербного воскресенья — в материале "Газеты.Ru".