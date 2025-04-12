В Москве водителей призвали быть аккуратными из-за предстоящего снегопада

Власти Москвы призывают автомобилистов быть бдительными и аккуратными на дорогах в связи с прогнозируемыми предстоящей ночью снегопадом и гололедицей.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - отмечает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

Здесь ссылаются на данные синоптиков, согласно которым после 23:00 мск и вплоть до утра воскресенья 13 апреля в мегаполисе ожидаются снег, а также переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Последний фактор может стать причиной образования гололедицы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - подчеркнули в официальном Telegram-канале комплекса.

Ранее ТАСС в Гидрометцентре РФ сообщили, что до утра в столице ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, при этом количество осадков может составить 1-3 мм, а прирост снега - до 1 см. Температура воздуха в городе, согласно прогнозам, может варьироваться от минус 1 до плюс 1 градуса, при этом будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области распространило предупреждение о мокром снеге, гололедице и местами сильных осадках предстоящей ночью. По данным ведомства, непогода связана с влиянием активного циклона и его атмосферных фронтов в период с 23:00 мск до 08:00 мск воскресенья.

Что же касается прогноза погоды, то днем синоптики ожидают облачность с прояснениями и небольшими осадками местами. Воздух в столице прогреется до плюс 7-9 градусов, по области - от 6 до 11 градусов тепла.