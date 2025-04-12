В Москве в ночь на 13 апреля ожидают прирост снежного покрова

Прирост снежного покрова в Москве предстоящей ночью может составить до 1 см из-за прогнозируемых осадков. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Там отметили, что до утра в столице ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. "Количество осадков 1-3 мм, прирост снега до 1 см", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что температура воздуха в городе может варьироваться от минус 1 до плюс 1 градуса, при этом будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

На дорогах не исключено образование гололедицы. Именно по этой причине в столице продолжает действовать желтый погодный уровень, введенный еще несколько суток назад. Данный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, был объявлен до 02:00 мск понедельника, 14 апреля.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области распространило предупреждение о мокром снеге, гололедице и местами сильных осадках предстоящей ночью. По данным ведомства, непогода связана с влиянием активного циклона и его атмосферных фронтов в период с 23:00 мск до 08:00 мск воскресенья, 13 апреля.

Что же касается прогноза погоды, то днем синоптики ожидают облачность с прояснениями и небольшими осадками местами. Воздух в столице прогреется до плюс 7-9 градусов, по области - от 6 до 11 градусов тепла.