Сергунина пригласила молодежь Москвы на экскурсии «Маршруты Победы»

Столичную молодежь приглашают посетить серию бесплатных экскурсий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гиды расскажут гостям о ключевых событиях, которые изменили историю, а также о героях, вставших на защиту Родины, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Зарегистрироваться на экскурсии можно уже сейчас на портале «Молодежь Москвы».

— Цикл «Маршруты Победы» включает 10 автобусных экскурсий. Первая пройдет уже 15 апреля. Участники посетят Ржевский мемориал Советскому Солдату и местный музей, узнают больше о сражениях 1942–1943 годов, — отметила Наталья Сергунина.

Продолжаться такие выезды будут вплоть до конца мая. Молодежи предлагают возможность увидеть памятные места, изучить документы и артефакты военного времени и задать вопросы историкам. В частности, юные москвичи смогут посетить Центральный музей Военно-воздушных сил РФ, музей Зои Космодемьянской в подмосковной деревне Петрищево и музейный комплекс «Дорога памяти».