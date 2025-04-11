Роспотребнадзор фиксирует случаи укусов клещей в Москве

В столице проводится мониторинг природных территорий, где ранее фиксировались случаи присасывания клещей.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.

«В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении парков «Лосиный», «Кусковский», лесопарков «Лосиный остров», «Серебряный бор», лесопарковых зон в ТиНАО», – говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что город не является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту. Ежегодно регистрируются лишь завозные случаи заболевания у людей, вернувшихся из эндемичных регионов без вакцинации.

«В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. С 1 января 2025 года проведено 22 тыс. 199 прививок, полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 8 тыс. 13 человек (на 2,3 тыс. человек больше, чем в 2024 году), в том числе 2 тыс. 429 детей (на 339 детей больше, чем в 2024 году)», – добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что за 15 неделю 2025 года исследовано 274 клеща, только 10 из них были инфицированы боррелиями.