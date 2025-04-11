В Москве впервые зафиксировали краснокнижного малого лебедя

Малого лебедя, занесенного в Красную книгу РФ, впервые зафиксировали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Москве впервые отмечен малый лебедь. Наш друг - бердвотчер обнаружил птиц в ТиНАО. Вид занесен в Красную книгу РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тундровый, или малый лебедь - самый миниатюрный среди своих сородичей, он примерно в полтора раза меньше шипуна, которого нередко можно встретить в парковых водоемах Москвы. Он гнездится только на территории России, в северной тундре, а на зимовку улетает в путешествие по Западной Европе, на побережье Каспийского моря или в Грецию. Во время миграции выбирает проторенные воздушные трассы: почти вся популяция летит беломоро-балтийским путем через Финский залив и Ладожское озеро с традиционными местами остановок.

"В Центральном регионе эта птица - очень редкий гость", - подчеркнули в департаменте.

Всего в России гнездятся четыре из семи существующих видов лебедей: шипун, кликун, американский и малый. Обитающие в столице на некоторых прудах лебеди-шипуны выращены в неволе, на зиму их переселяют в теплые вольеры, добавляется в сообщении.