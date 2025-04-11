Собянин: Городской субботник из-за непогоды переносится

12 апреля в столице должен был состояться масштабный субботник, однако его перенесли из-за погодных условий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Дорогие москвичи, планировали провести городской субботник 12 апреля, но, к сожалению, погода преподносит сюрпризы. Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год, — отметил глава города.

Как он написал в своем Telegram-канале, субботник состоится 19 апреля. Мэр выразил надежду, что на следующей неделе погода будет лучше.

О самом мероприятии мэр сообщал еще 22 марта. Он отметил, что вся информация о местах проведения субботников и о пунктах выдачи инвентаря будут опубликованы в СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же будут контакты ответственных за организацию работ.

О том, как избежать травм и правильно использовать средства защиты во время субботника, рассказал начальник отдела по взаимодействию с организациями Московского городского центра условий и охраны труда Егор Савин.

Москва уделяет особое внимание сохранению местной флоры и фауны, бережно оберегая леса, парки и водные ресурсы. Каждый житель города может внести свою лепту в защиту окружающей среды.