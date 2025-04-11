Москвичи составят рейтинг культурных площадок столицы

В столице функционирует порядка тысячи подведомственных городу культурных площадок. В этот список входят музеи, концертные залы, усадьбы, галереи и выставочные пространства. Самые популярные из них в каждой категории определят участники проекта «Активный гражданин». Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

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— Москвичи выберут интересные им форматы культурного отдыха и назовут любимые учреждения. Результаты опроса будут учитываться при развитии инфраструктуры и всей сферы в целом, — уточнила она.

Ежедневно в Москве можно принять участие в сотнях событий, среди которых познавательные лекции, масштабные фестивали, концерты классической или современной музыки, кинопоказы, выставки. Теперь жители столицы смогут рассказать, какие именно мероприятия они посещают чаще всего.

Так, на выбор представлены ВДНХ, парк «Зарядье», музеи-заповедники «Коломенское», «Царицыно» или «Кузьминки-Люблино», Московский международный Дом музыки и многие другие культурные площадки.

С 19 по 25 апреля в Москве также пройдет восьмой краеведческий диктант «Московский код». В этом году участникам предстоит ответить на 25 вопросов, разделенных на четыре возрастные группы: 7–11 лет, 12–16 лет, 17–18 лет и старше 18. Это мероприятие приурочено к Дням исторического и культурного наследия