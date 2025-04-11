Московский мотофестиваль пройдет на Воробьевых горах 26 апреля

12-й Московский мотофестиваль и открытие мотосезона пройдет на смотровой площадке Воробьевых гор 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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"Мы посвящаем праздник 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и подготовили для вас необычную программу", – говорится в сообщении.

Впервые в рамках фестиваля состоится мотопробег, в котором будет задействована военная техника из музея "Моторы войны".

Кроме того, Сергей Агаджанян, известный как "Русский Халк" и поставивший рекорд по силовым номерам, установит новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Он будет выступать вместе с Сергеем Чуприной, также известным рекордом в этой области.

Помимо прочего, на мероприятии выступит кавер-группа "Меркури", проведут квизы и розыгрыш главного приза фестиваля, мотоцикла.

До открытия официального сезона мотоциклистам следует соблюдать внимательность на дорогах, предупредил ранее департамент. Ведомство напомнило, что оставлять мотоциклы на уличных столичных парковках можно бесплатно, однако платной остается стоянка на парковках со шлагбаумом.