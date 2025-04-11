Синоптик назвал сроки наступления летней погоды в Москве

В Москве на следующей неделе ожидается потепление до +22 градусов, что соответствует температуре начала летнего сезона. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам синоптика, в предстоящие выходные зима «продолжит отступать». Как уточнил он, по ночам в городе еще могут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. Тишковец отметил, что в темное время суток температура будет составлять около 0, днем в субботу — от +3 до +6, в воскресенье — от +4 до +7.

Специалист сообщил, что на предстоящей неделе небесная канцелярия восполнит недостаток весеннего тепла. Благодаря влиянию западной части азиатского антициклона, в столице установится прекрасная погода на целую неделю, подчеркнул он.

Как уточнил синоптик, в Центральной России ожидается солнечная и сухая погода, а снежный покров быстро растает. В ночь на понедельник в столице будут последние слабые заморозки, а днем уже ожидается от +10 до +15. Во вторник под утро температура воздуха составит от +1 до +6, после полудня — от +13 до +18. В среду в сумерках плюс будет от +4 до +9, в дневные часы — от +15 до +20. Он отметил, что в оставшиеся дни недели благодаря южным ветрам температура воздуха повысится еще больше.

«В ночное время плюс 7 - плюс 12, в разгар дня плюс 17 - плюс 22. Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесет нас в май и даже в начало июня», — отметил Тишковец.

В минувшую среду синоптик заявил, что в Московском регионе после снегопадов сугробы в некоторых местах достигли 30 сантиметров. Таковых не наблюдалось в городе за всю зиму 2025 года, отметил он.