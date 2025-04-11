Москвичей предупредили о погоде, напоминающей начало лета

Температура в Москве на следующей неделе может достичь плюс 22 градусов, что напоминает начало лета, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

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— В предстоящие выходные зима продолжит отступать. По ночам в Москве еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра. А днем, с выходом промежуточных гребней антициклона, погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток — около нуля, днем в субботу — плюс три–шесть, в воскресенье — плюс четыре–семь градусов, — рассказал Тишковец.

Он отметил, что западное крыло азиатского антициклона обеспечит столице семь дней хорошей погоды. В ночные часы понедельника ожидаются последние слабые заморозки, а днем температура будет варьироваться от 10 до 15 градусов тепла. Во вторник утренние температуры составят от 1 до 6 градусов тепла, а днем — от 13 до 18.

В среду в сумерках — от плюс 4 до плюс 9 градусов, днем — от 15 до 20. Во второй половине недели благодаря южным ветрам станет еще теплее: ночью температура будет колебаться от 7 до 12 градусов, а днем — от 17 до 22. Тишковец подчеркнул, что такие аномально высокие температуры приближают начало лета, передает РИА Новости.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также заявила, что всплеск тепла в апреле еще возможен, отметив, что ее мартовский прогноз не сбылся из-за появления южного циклона, который принес холодный воздух и снег. Она добавила, что холод может вернуться в Москву и в апреле, и в мае, поскольку в России не такая устойчивая погода, как в тропиках.