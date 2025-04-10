ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении МЖД

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) полностью обновила экспрессы на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

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Пять новых поездов ЭП2Д появились на маршрутах Москва – Раменское – Москва и Москва – Голутвин – Москва. Новые составы "РЭКС" обладают комфортными сидениями и системой микроклимата. Также в них установлены информационные экраны и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Кроме того, остальные маршруты с экспрессами, курсирующие по Казанскому направлению, также оснащены современными вагонами.

Как уточнил гендиректор ЦППК Иван Конев, поезда были получены компанией в конце 2024 и начале 2025 года. По его словам, возраст поездов предыдущих на направлении составлял примерно 12 лет. Теперь же он не превышает полугода.

Ранее Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы Москвы. Он заявил, что в 2025 году в столице завершится модернизация подвижного состава на МЦД и начнется обновление поездов на Ярославском направлении МЖД. Тем временем парк поездов на Замоскворецкой линии будет обновлен на 50%.

Кроме того, власти города поставят около 272 вагонов "Москва-2024", порядка 650 электробусов, 50 трамваев и больше 30 поездов "Иволга".