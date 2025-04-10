Собянин объявил о завершении реконструкции трамвайного депо имени Апакова

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции старейшего в городе трамвайного депо имени Апакова и начале программы модернизации всех столичных трамвайных депо до 2030 года. Об этом он сообщил в ходе открытия депо имени Апакова.

«Сейчас приступили к следующему этапу – реконструкции всех трамвайных депо. Первая ласточка – депо имени Апакова, старейшее из действующих в Москве трамвайных депо. Оно сделано уже на современном уровне. Я думаю, здесь будет удобно работать и работникам депо, и, конечно, москвичи будут получать качественную технику, отремонтированную. В целом производительность труда здесь увеличилась в более чем два раза. Я уверен, что до 2030 года все трамвайные депо будут реконструированы», – сказал Собянин.

По словам мэра, возрождение московского трамвая продолжается. Он напомнил, что первым его этапом стала реконструкция трамвайных путей.

«Мы на первом этапе реконструировали все трамвайные пути на 96%. На 97% обновили подвижной состав, и в подавляющем большинстве на линии выходят современные вагоны трамвая», – сказал Собянин.

Он также сообщил, что в прошлом году количество пассажиров на московских трамваях увеличилось на 20%.

«Это результат совместной работы, огромной работы и строителей, и путейцев, и тех, кто работает на линии», – добавил мэр.

Кроме того, Собянин рассказал, что в планах городских властей расширение трамвайной сети Москвы.

«Практически ежегодно мы запускаем новые трамвайные участки, новые линии, восстанавливаем старые. Так что у трамвая большое будущее», – сказал мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в конце 2021 года была начата комплексная модернизация депо имени Апакова, которая заняла четыре года и проходила без закрытия трамвайного движения по городским маршрутам. В ходе работ специалистам удалось сохранить объемно-планировочную структуру исторического комплекса общей площадью более 20 тыс. кв. м и архитектурно-художественное оформление фасадов главного здания.

До проведения работ это было единственное депо в Москве, куда трамваи заезжали задним ходом в тупики, и по вечерам на ул. Шаболовка стояли очереди из трамваев.

После модернизации была существенно изменена схема движения внутри депо, что позволило ускорить обслуживание вагонов. Перемещение вагонов по депо осуществляется по принципу конвейера – организован сквозной проезд. То есть трамвай может заехать с ул. Шаболовка в депо, пройти весь необходимый комплекс технического обслуживания и выехать снова на маршрут. Новая схема движения позволит снизить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть за счет того, что все маневры теперь будут производиться на территории депо.

Для обслуживания вагонов нового поколения оборудовано 29 канав, что позволяет обслуживать современные низкопольные трамваи «Витязь-Москва». Мощности депо обеспечивают ночной отстой до 77 вагонов и текущий ремонт до 13 вагонов одновременно, а также мойку до 12 вагонов в час.

До конца 2025 года в рамках второго этапа работ планируется завершить реставрацию выявленного объекта культурного наследия – двухэтажного административного корпуса, построенного в 1910 году по проекту архитектора Михаила Глейнинга.

Обновленное депо продолжит обслуживать шесть трамвайных маршрутов. Ежедневно на этих маршрутах совершается больше 140 тыс. поездок. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток вырастет в 1,5 раза и составит около 220 тыс. пассажиров в сутки.

В преддверии открытия депо имени Апакова было проведено комплексное благоустройство ул. Шаболовка и 1-го Донского проезда.

Также в планах на 2025–2026 годы – поставка еще около 100 новых современных трамваев, которые поступят в обновленное депо имени Апакова.

В материалах также сообщается, что в планах до 2030 года – провести реконструкцию еще четырех московских трамвайных депо, а также перепрофилировать бывший 7-й троллейбусный парк на ул. Нагатинская в новое трамвайное депо Нагатинское.

Кроме того, ближайшие годы трамвайную сеть расширят: будет введена в эксплуатацию новая линия на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара и восстановлена трамвайной линии на ул. Трифоновская до Рижской площади.