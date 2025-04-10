Музей Московского Кремля представит выставку о гастрономических традициях Китая

Выставка "Изысканная трапеза. История еды в Древнем Китае", пройдет в Музее Московского Кремля с 11 апреля по 17 августа 2025 года. На ней будут представлены экспонаты традиционной китайской кухни, передает корреспондент ТАСС.

"Чем больше люди знают о культуре тех государств, которые нас окружают, тем проще наше общение. Знать, каким образом сейчас выглядит та пища, с которой знакомятся люди, приезжающие в Китай, это важно и интересно", - отметила ТАСС генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Экспозиция пройдет в ответ на выставку "Русское застолье: традиционная еда, напитки и искусство сервировки. Из собрания Музеев Московского Кремля", которая прошла в Пекине с ноября 2024 по март 2025 года. Музей Московского Кремля покажет 145 экспонатов из Национального музея Китая, которые будут представлены в зале Успенской звонницы и в зале Патриаршего дворца.

В выставочном зале Успенской звонницы посетители познакомятся с китайской кулинарной культурой через столовую утварь и литературу, которая посвящена рецептам и правилам застольного этикета Китая. Во втором зале Патриаршего дворца можно будет увидеть изделия из фарфора, бронзы, золота и нефрита, которые демонстрируют традиционную китайскую посуду.

Куратор выставки Г-жа Ян Юэ выразила надежду на то, что выставка станет "мостом дружбы и понимания" между китайским и русским народами.