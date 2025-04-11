Началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Строители начали проходку правого тоннеля, расположенного между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Так, щит «Виктория» должен пройти около 2,3 километра, из которых 200 метров находятся под руслом Москвы-реки.

Специалисты начали строить левый тоннель еще в феврале. Там запущен тоннелепроходческий комплекс «Натали».

— Два механизированных комплекса работают в паре на строительстве Рублево-Архангельской линии — они уже построили тоннели между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение», а также соединили последнюю с «Бульваром Генерала Карбышева», — уточнил глава города.

Новая ветка, согласно концепции, должна связать «СберСити» и «Москву-Сити» в Рублево-Архангельском.

— На ней будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Около 1 миллиона москвичей получат удобные маршруты для передвижения по городу, — добавил Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что первые тестовые испытания новых поездов столичного метро «Москва-2026» могут начаться уже в 2025 году.