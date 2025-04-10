Синоптик допустил выпадение снега в мае в Москве

Снежный покров, установившийся в Москве и Подмосковье, полностью растает на следующей неделе из-за резкого потепления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В понедельник ожидается резкое потепление, 14–15 апреля днем – от плюс 10 до плюс 15 градусов, в среду ожидается до плюс 18 градусов. Я думаю, что к среде снег растает, к Пасхе точно», – сказал Цыганков.

Он подчеркнул, что осадки в виде снега могут еще выпасть в апреле и даже в июне.