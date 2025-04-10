Собянин рассказал о платформе «Открытый контроль»

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как платформа «Открытый контроль» помогает вести бизнес без нарушений.

По словам главы города, одна из самых сложных сфер торговли — продажа алкогольной продукции.

— Как показывает практика, почти 70 процентов предпринимателей начинают соблюдать все требования только после мер воздействия. Например, штрафов. Они достигают трех миллионов рублей за одно нарушение, — отметил мэр в своем телеграм-канале.

Сергей Собянин сообщил, что Департамент торговли и услуг и надзорные органы Москвы проводят широкую кампанию по профилактике нарушений. В частности, созданы телеграм-каналы, где можно получить ответы на вопросы и следить за изменениями законодательства.

— На платформе «Открытый контроль» разработан онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушения обязательных требований. Создан сервис «Самообследование», — рассказал мэр. — У предпринимателей есть возможность пригласить контролирующие органы в точки продаж с профилактическим визитом. Специалисты дадут рекомендации по устранению нарушений и не будут выдавать предписания.

Мэр подчеркнул, что такая профилактическая работа дает результаты.

— В 2024 году изъято на 40 процентов меньше нелегального алкоголя, чем в 2023-м, — сообщил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что самое важное — чтобы контрафакт не попал на стол потребителям. И системная борьба с нелегальным оборотом алкоголя как раз защищает горожан от этого.