СМИ выяснили число бюджетных мест в колледжах для девятиклассников Москвы

Мэрия выделила квоту на 35 500 человек и при необходимости может её увеличить.

По информации издания «Коммерсантъ», в этом году девятые классы в столице окончат 116 тысяч школьников. На приёмную кампанию колледжи города получили 38 200 бюджетных мест. Таким образом, для иногородних девятиклассников предполагается только 7% мест в системе среднего профессионального образования.

1 апреля Владимир Путин подписал закон о пилотном проекте о сокращении количества обязательных ОГЭ для выпускников, решивших уйти в колледжи. Девятиклассникам достаточно будет сдать русский язык и математику, чтобы получить аттестат об основном общем образовании. Изначально в эксперименте планировалось участие пяти регионов, но Минпросвещения заявило, что его смогут провести только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.