Более 400 столичных пар поженятся в День космонавтики

12 апреля в столице зарегистрируют брак более 400 пар. Об этом сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

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"День космонавтики уже несколько лет подряд входит в число самых популярных дат для заключения брака. С 1961 года 12 апреля в Москве поженились более 12 тысяч пар", – отметила Ракова.

Накануне праздника, 11 апреля, 17 церемоний пройдут в павильоне "Космос" на ВДНХ. В сам День космонавтики пары смогут расписаться как во дворцах бракосочетания, так и на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья".

Одной из самых необычных локаций станет подкупольное пространство павильона "Космос" с вращающимся макетом Земли. Всего в городе доступно более 50 свадебных площадок, включая музеи, усадьбы и стадионы.

Выбрать место для церемонии можно через сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru. Подать заявление на регистрацию брака разрешается онлайн или лично во дворцах бракосочетания.

Всего за первые три месяца 2025 года заключили брак свыше 13 тысяч пар. Рост числа бракосочетаний составил 9% в годовом сопоставлении. Среди выездных локаций лидирует ресторан Birds в башне "Око".