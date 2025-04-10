Сугробы в столице за сутки уменьшились на 4–8 см

За последние сутки снежный покров в Москве уменьшился на 4–8 см, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Московские сугробы за сутки сдулись на 4–8 см. За последние 24 часа снежный покров на главной метеостанции ВДНХ уменьшился с 16 до 12 см, на Балчуге до 10 см, МГУ – с 23 до 15 см, в Тушино с 20 до 14 см. На севере Подмосковья, где вчера было 30–33 см, сегодня в Клину – 25 см, Дмитрове – 21 см», – написал Тишковец.

Синоптик добавил, что в течение дня 10 апреля снежный покров в столице уменьшится еще на 2–3 см, в выходные – до 7–8 см. К середине следующей недели останется всего 0–5 см снега. К следующим выходным снег сойдет окончательно.