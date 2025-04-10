В Москве проснулась орешниковая соня

В лесах Москвы просыпается грызун орешниковая соня. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

© пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Пробуждение рыжего зверька является одним из признаков наступления весны. В апреле животное традиционно покидает зимнюю нору.

Орешниковая соня — это представитель млекопитающих. Животное похоже на мышь, но с длинным хвостом-кисточкой. У нее рыжая спинка, а на животе, груди и шее могут быть светлые пятна. Орешниковая соня перемещается по деревьям, добывая пищу. Она не вредит сельскохозяйственным растениям, но поедает липовые орехи, семена, ягоды, желуди и плоды лесного ореха.

Грызун селится в лесах, где есть заросли лещины (лесного ореха), кустарники, липа, осина, а также старые дубы, в которых соня создает гнезда. Зиму эти животные могут проводить в спячке в дуплах или в норах под землей. При этом эти животные, в отличие от многих других, не делают запасов на зиму. Вместо этого они предпочитают набрать жир перед тем, как войти в спячку.

Встретить орешниковую соню непросто, поскольку зверь при малейшей тревоге прячется в укрытие. Для столичного региона это редкий вид, занесенный в Красную книгу Москвы. Чаще всего животное встречали Битцевском лесу, Измайловском парке, в Лосином острове и на зеленых территориях Краснопахорского района.

В середине марта в столице зацвел орешник — один из самых ранних и обильных пыльценосов. Цветки появились на деревьях в Новомосковском административном округе (НАО), в районе станции метро «Филатов луг».