Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Температура воздуха на Пасху в Москве повысится до плюс 19 градусов, осадков не ожидается. Об этом АГН «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, столбики термометров перевалят через отметку в плюс 15 градусов уже к 16 апреля.

«На Пасху погода ожидается очень комфортная, по данным на сегодняшний день. Дневная температура 20 апреля будет в пределах плюс 17 — плюс 19 градусов», — добавила Позднякова.

Также она указала, что осадков на Пасху не ожидается.

Ранее сообщалось, что до 13 апреля в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.