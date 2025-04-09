В Москве разместили ещё 10 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов

В Дептрансе Москвы рассказали, что в столице установили ещё десять ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По словам главы департамента Максима Ликсутова, в настоящее время в городе работает более 370 зарядных станций.

«Это позволяет быстрее заменять автобусы на инновационные электробусы российского производства», — добавил чиновник.

Как ранее передавала НСН, мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва лидирует среди городов Европы по количеству электробусов.