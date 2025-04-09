Названы сроки таяния сугробов в Москве

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Сугробы в Москве начнут постепенно таять с завтрашнего дня, 10 апреля, а исчезнут к концу второй декады апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Названы сроки таяния сугробов в Москве
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Он рассказал, что несмотря на ненастную погоду, рост снежного покрова в Москве прекратится. «Наоборот, с завтрашнего дня, на фоне усиления оттепелей, сугробы начнут медленно „сдуваться“ и исчезнут в конце второй декады апреля, когда придет майское тепло», — отметил синоптик.

За последние несколько дней, по данным Тишковца, в Московской области выросли 30-сантиметровые сугробы. Больше всего намело в Дмитрове, Клину, Павловском Посаде и Волоколамске. В столице высота снежного покрова варьируется от 16 до 23 сантиметров.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о пользе апрельского снегопада для дачи. По его словам, снежный покров должен стать для плодовых деревьев своего рода одеялом, защищающим от промерзания.

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