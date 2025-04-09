В Москве и области до конца недели сохранится гололедица

До 13 апреля в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Уточняется, что предупреждение о гололедно-изморозевых отложениях действует в Москве до 2:00 13 апреля.

«На дорогах местами гололедица», — говорится в тексте.

Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.

Ранее сообщалось, что сугробы в столичном регионе выросли до 30 сантиметров.