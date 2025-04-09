Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 9 апреля, заявила, что всплеск тепла в апреле еще возможен, отметив, что ее мартовский прогноз не сбылся из-за появления южного циклона, который принес холодный воздух и снег.

— Мы с вами прожили всего девять дней в апреле, у нас всего пять дней было с отрицательной температурой. Поэтому если будет всплеск тепла, что вполне вероятно, то температура все равно останется выше климатической нормы в среднем за месяц. Пока подводить итоги по апрелю еще рано, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что холод может вернуться в столицу и в апреле, и в мае, поскольку в России не такая устойчивая погода, как в тропиках. По словам эксперта, ранее погоду определяли атлантические циклоны, проходившие по северу Европейской России, и Москва находилась в теплых секторах. С 6 апреля на смену ему пришел южный циклон, и из-за траектории его движения столица попала в зону осадков, а затем — холодного воздуха.

Татьяна Позднякова отметила, что этот циклон все еще сохраняется и его центр находится над Ярославской областью. 10 апреля он, по ее словам, вольется в систему атлантического циклона, передает «Газета.ру».

1 апреля Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что в столичном регионе ожидается по меньшей мере одна волна холода, которая, возможно, останется единственной и продлится до середины недели. Специалист отметила, что во второй половине апреля погода наладится — в город вернется тепло.

В столичном метеобюро сообщили, что 20 апреля, на Пасху, ожидается солнечная погода и температура воздуха может подняться до плюс 18 градусов.