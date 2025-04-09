В Москве передумали требовать от детей документы для прохода в театр

В Москве в апреле решили внести изменения в новые правила посещения театров, которые вступили в законную силу с 15 марта, сообщает «Российская газета».

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Столичные власти отказались от идеи требовать предоставления удостоверяющих личность документов от несовершеннолетних зрителей младше 14 лет, потому что данное требование поставило под угрозу возможность групповых посещений театра всем классом.

«Теперь при покупке билетов через сервис "Мосбилет" вносить данные документа ребенка в полном объеме не нужно, достаточно только фамилии, имени, отчества и даты рождения. Предъявлять документ при входе на мероприятие потребуется лишь взрослому сопровождающему», - пояснил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок уже назвал эти поправки важным шагом на пути к отмене всей системы именных билетов в целом.

«Это первый шаг на пути борьбы с именными билетами, проверкой паспортов и сбором данных. Слава богу, что он сделан», - подчеркнул Крок.

Ранее директор Театра Вахтангова раскритиковал продажу билетов по паспорту, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».