В павильоне «Макет Москвы» отметят День космонавтики

В павильоне «Макет Москвы» 12 апреля на ВДНХ пройдет особая программа, приуроченная к празднованию Дня космонавтики. Для москвичей подготовили лекцию специалиста по астрометрии и небесной механике на тему «Галактики и их разнообразие». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

— В этот день лектор Центра «Космонавтика и авиация» Александр Яровитчук расскажет гостям павильона «Макет Москвы» о тайнах и уникальных особенностях различных галактик, продемонстрирует красоту самых больших космических объектов в мире. Начало лекции в 18:30. Посетить ее может каждый желающий без предварительной регистрации. Также для гостей откроется фотовыставка «Москва космическая», на которой будут представлены фотографии тех мест столицы, которые напоминают о великом прорыве человечества в покорении космоса. Посетить фотовыставку можно бесплатно в часы работы павильона до 30 апреля включительно, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, в этот день состоится приуроченная к празднику викторина, которую подготовили совместно с Центром «Космонавтика и авиация». Гости павильона «Макет Москвы» смогут поучаствовать в тематической игре в 11:10, 13:10, 15:10 и 17:10. Победителям викторины предоставят памятные призы.

Сам павильон «Макет Москвы» можно посетить бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника, добавляет пресс-служба департамента градостроительной политики.